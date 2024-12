Reševalci prišli do madžarske pohodnice, poteka transport v dolino

Kamnik, 23. decembra - Gorski reševalci so med reševalno akcijo v Kamniško-Savinjskih Alpah prišli do madžarske pohodnice. Trenutno poteka klasični transport v dolino, je za STA povedal vodja reševanja Jernej Lanišek iz GRS Kamnik. Medtem moškega zaenkrat še niso locirali in glede njega nimajo informacij, je dodal.