Luigi Mangione ne priznava krivde za obtožbe umora in terorizma

New York, 23. decembra - Luigi Mangione, ki je obtožen umora izvršnega direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealthCare Briana Thompsona, se je danes prvič zglasil na sodišču v New Yorku in se izrekel za nedolžnega. Poleg umora je med drugim obtožen tudi terorizma. V primeru obsodbe bi mu lahko grozila dosmrtna ali celo smrtna kazen.