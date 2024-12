Festival stare glasbe Seviqc 2025 z 11 koncerti

Celje, 24. decembra - Festival stare glasbe Seviqc bo prihodnje leto potekal od 8. do 22. avgusta v Celju, Dolenjskih Toplicah, Gradu Bogenšperk, Soteski in Stranjah. Skupno se bo zvrstilo 22 dogodkov oziroma 11 koncertov ter z njimi tudi 11 klepetov z umetniki, so ob koncu leta napovedali pri Seviqcu.