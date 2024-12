Mediji ugibajo o ločitvi Asada in njegove soproge

Moskva, 23. decembra - Soproga Bašarja al Asada Asma al Asad naj bi se želela ločiti od svojega moža in zapustiti Rusijo, ki je nedavno strmoglavljenemu sirskemu predsedniku in njegovi družini podelila azil, poročanje turških in arabskih medijev povzemata nemška tiskovna agencija dpa in britanski Sky News. BBC medtem poroča, da so v Kremlju ta ugibanja zanikali.