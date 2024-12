Ljubljano bo obiskal Dedek Mraz

Ljubljana/Maribor, 26. decembra - Ljubljano bo danes obiskal dedek Mraz v spremstvu snežakov, medvedov, zajcev in drugih bitij iz ljudskih pripovedk in pravljic. Otroke in odrasle bo pozdravil na tradicionalni poti s postanki pred Mestno hišo, na Prešernovem in Novem trgu. Dedek Mraz bo v prihodnjih dneh obiskal tudi druge slovenske kraje, v centru Maribora se bo ustavil v petek.