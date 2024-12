V središču Murske Sobote odprli stanovanja za mlade

Murska Sobota, 23. decembra - V Slovenski ulici v središču Murske Sobote so odprli prenovljeno stavbo nekdanje ekonomske šole, v kateri so uredili neprofitna stanovanja. Gre za 15 neprofitnih stanovanj, od tega je 12 namenjenih mladim in mladim družinam, tri pa drugim občanom, je danes povedala direktorica Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota Gaby Flisar.