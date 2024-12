Prometne nesreče letos terjale najmanjše število smrtnih žrtev doslej

Ljubljana, 23. decembra - Do vključno 22. decembra 2024 so prometne nesreče po začasnih podatkih policije terjale 70 smrtnih žrtev, kar je osem manj kot v istem obdobju lani in najmanj doslej. Žal pa število hudo telesno poškodovanih še vedno narašča. Letos je bilo doslej 874 hudo telesno poškodovanih, v letu 2023 pa 828, opozarjajo na agenciji za varnost prometa.