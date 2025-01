V Ljubljani v silvestrski noči oživljali tri poškodovance

Ljubljana, 1. januarja - Na urgenci Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so imeli v silvestrski noči precej dela. V 24 urah so oskrbeli 181 bolnikov, od tega so morali tri oživljati, je v izjavi za medije povedal specialist travmatolog Aleš Fischinger, ki je ponoči skrbel za poškodovance. Hujših poškodb s pirotehniko pa ni bilo.