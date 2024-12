Zaradi snega v BiH več deset tisoč ljudi brez elektrike

Sarajevo, 23. decembra - Snežne padavine, ki so v nedeljo zvečer zajele Bosno in Hercegovino, so v velikem delu države prekinile distribucijo električne energije. Najbolj prizadeti so uporabniki na severu in severozahodu države, kjer je po navedbah podjetja Elektroprivreda BiH dopoldne brez elektrike ostalo 180.000 uporabnikov. Sneg povzroča tudi težave v prometu.