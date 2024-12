Leto 2024 v znamenju vladavine Taylor Swift in zatona Puffa Diddyja

New York, 26. decembra - Pevke Taylor Swift, Beyonce, Karol G in Sabrina Carpenter so obvladovale glasbeno industrijo v letošnjem letu, ki je razkrilo tudi temno plat Puffa Diddyja. 2024 si bomo zapomnili tudi po tem, da je slika, ustvarjena s pomočjo umetne inteligence, dosegla ceno milijon ameriških dolarjev, je v prerezu leta zapisala španska tiskovna agencija EFE.