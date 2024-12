Bistriška orehova potica kot darilo papežu pred božičem

Ptuj, 23. decembra - Bistriška orehova potica, ki jo je izdelal Srečko Rajh, je v teh prazničnih dneh pristala tudi na mizi papeža Frančiška. Projekta so se na idejo minoritskega patra Milana Kosa lotili v Kmetijsko gozdarskem zavodu (KGZ) Ptuj, kjer je Rajh zaposlen kot svetovalec za kmečke družine in dopolnilne dejavnosti. Skupaj so v Vatikan dostavili devet potic.