Sindikat upokojencev nezadovoljen z ministrovo izjavo glede usklajevanja pokojnin po reformi

Ljubljana, 23. decembra - Sindikat upokojencev je nezadovoljen z nedavno izjavo ministra za delo Luke Mesca, da se bodo ljudje v skladu s predlagano pokojninsko reformo upokojili z višjo pokojnino kot po veljavni zakonodaji, a se bo počasneje usklajevala. "To bi vsem, ki so že upokojeni, prineslo še slabši ekonomski in socialni položaj, kar je nesprejemljivo," so opozorili.