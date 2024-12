V Monrealski katedrali restavrirali srednjeveške mozaike

Palermo, 26. decembra - Na Siciliji na hribu nad Palermom stoji manj znan biser italijanske umetnosti - Monrealska katedrala. Zgrajena je bila v 12. stoletju pod normansko vladavino in se ponaša z največjimi mozaiki v bizantinskem slogu v Italiji, ki so po obsegu takoj za mozaiki v znameniti Hagii Sofije v Istanbulu. Sedaj so mozaike temeljito obnovili.