Po preiskavi kaznivih dejanj zlorabe prostitucije štiri ovadbe, dva osumljenca v priporu

Celje, 23. decembra - Celjski kriminalisti so v torek zaključili obsežno preiskavo kaznivih dejanj zlorabe prostitucije. V zaključnih aktivnostih so odvzeli prostost dvema tujima in dvema slovenskima državljanoma. Kot je danes na novinarski konferenci povedal vodja celjskih kriminalistov Aleš Slapnik, je preiskovalni sodnik po zaslišanju za dva odredil pripor.