Na dolenjski avtocesti opit voznik divjal s kar 218 kilometri na uro

Ljubljana, 23. decembra - Policisti so v nedeljo med poostrenim nadzorom prometa na dolenjski avtocesti pri Višnji gori ustavili voznika, ki je vozil kar 218 kilometrov na uro in opit. Preizkus z alkotestom je pokazal 0,47 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Nadaljnjo vožnjo so mu prepovedali, izdali plačilni nalog v znesku 2100 evrov in 25 kazenskih točk.