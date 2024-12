Jan Kozamernik in Selena Leban še okrevata po poškodbah

Ljubljana, 23. decembra - Minuli konec tedna so imeli slovenski odbojkarji v tujih državnih prvenstvih nekoliko okrnjen razpored, so se pa zato na parket podali v Italiji, Romuniji, Franciji, Grčiji, Rusiji in Švici, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije. Rok Možič je v Italiji z Verono gladko slavil nad Cisterno, sam pa je bil najkoristnejši igralec tekme.