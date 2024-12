Na tujih univerzah se slovenščine uči več kot 1800 študentov

Ljubljana, 23. decembra - Na tujih univerzah se slovenskega jezika uči ali ga študira 1850 študentk in študentov, največ na univerzah v Beogradu, Zagrebu, Bratislavi, Krakovu, Sarajevu, Buenos Airesu in Clevelandu, kažejo podatki ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Ministrstvo je v ta namen v letošnjem letu namenilo 2,4 milijona evrov.