Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije bo v letu 2025 razstavo posvetil prelomnim trenutkom slovenske medicine

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 28. decembra - V Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije bodo v letu 2025 osrednjo občasno razstavo posvetili prelomnim trenutkom slovenske medicine in zdravstva. Z nizom razstav, dogodkov in publikacij bodo tudi osvetlili številne vidike konca druge svetovne vojne, saj v letu 2025 obeležujemo 80. obletnico tega prelomnega trenutka v svetovni zgodovini.