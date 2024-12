V Novem mestu minuli konec tedna več pretepov

Novo mesto, 23. decembra - Novomeški policisti so imeli minuli konec tedna kar nekaj dela s pretepi. Do dveh je prišlo v naselju Žabjak-Brezje, do dveh pa v gostinskih lokalih v središču mesta oz. okolici. Tri osebe so bile v pretepih poškodovane, nastalo je tudi nekaj materialne škode, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.