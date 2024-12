Rama ostro odgovoril na prošnjo TikToka za pojasnilo blokade

Los Angeles, 23. decembra - TikTok je po sobotni napovedi blokade tega družbenega omrežja v Albaniji sporočil, da bo terjal pojasnila vlade v Tirani. Premier Edi Rama je v nedeljo zavrnil to prošnjo in v ostrem odzivu na omrežju X sporočil, da v Albaniji odločitve sprejemajo Albanci "in ne lastniki algoritma TikToka".