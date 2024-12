Moški umrl po padcu z lestve med vzdrževalnimi deli

Kranj, 23. decembra - Kranjski policisti so bili v nedeljo nekaj pred 15. uri obveščeni o padcu osebe z višine. Po podatkih policije je 63-letnik na lestvi opravljal vzdrževalna dela na svoji stanovanjski hiši in z lestvijo padel na tla. Zaradi poškodb je na kraju umrl, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.