V gostinstvu in turizmu z novim letom višje plače

Ljubljana, 23. decembra - Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije je z delodajalci po dveh letih pogajanj dosegel dogovor o prenovljeni kolektivni pogodbi, ki so jo podpisali danes. Pogodba zaposlenim med drugim zagotavlja višje povračilo prehrane in stroškov kilometrine ter zvišanje najnižjih osnovnih plač za okoli 15 odstotkov. Veljati bo začela z novim letom.