Strokovnjaki ob grožnji deložacije stanovalcev Doma na Krasu opozarjajo na nujne zakonodajne spremembe

Ljubljana, 23. decembra - Ministrstvo za solidarno prihodnost mora nemudoma začeti reševati situacijo tako, da prepreči deložacijo šestih stanovalcev Doma na Krasu iz stanovanjske stavbe v Solkanu, so danes poudarili strokovnjaki in izvajalci socialnega varstva. Pristojna ministrstva so pozvali, da pripravijo zakonodajne spremembe, ki urejajo podporo v skupnosti.