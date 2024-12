Snežne padavine zajele tudi velik del Hrvaške

Zagreb, 23. decembra - Snežne padavine so danes zajele večji del Hrvaške z izjemo obale, ponekod pa je od nedelje zapadlo že več kot 20 centimetrov snega. Sneg in orkanski veter ovirata promet na cestah iz notranjosti države proti obali, ponekod velja prepoved vožnje za vsa vozila. Sneg povzroča težave tudi v delih Bosne in Hercegovine.