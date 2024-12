Oxfam: Sever Gaze od oktobra doseglo le 12 tovornjakov s hrano in vodo

New York, 23. decembra - Prebivalcem severa Gaze je od oktobra hrano in vodo dobavilo le 12 tovornjakov, je v nedeljo sporočila nevladna organizacija Oxfam. Opozorila je na slabšanje humanitarnih razmer in sistematično oviranje dobave pomoči na sever Gaze s strani izraelske vojske, poroča francoska tiskovna agencija AFP.