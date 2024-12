V Šoštanju odpirajo obnovljeno Cankarjevo cesto

Šoštanj, 23. decembra - V Šoštanju bodo danes namenu predali obnovljeno Cankarjevo cesto. Obnovljena je vsa komunalna infrastruktura na cesti, in sicer meteorna in fekalna kanalizacija, vodovodno omrežje ter del toplovodnega omrežja. Vrednost izvedenih del brez davka je znašala nekaj več kot 325.000 evrov, so za STA povedali na šoštanjski občini.