Denver z nepričakovanimi težavami proti New Orleansu

New Orleans, 23. decembra - Lanski prvaki severnoameriške košarkarske lige NBA Denver Nuggets so proti zadnjeuvrščeni ekipi lige New Orleans Pelicans naleteli na nepričakovane težave. O zmagovalcu tekme v New Orleansu je odločal podaljšek, v katerem je petouvrščena ekipa zahodne konference le iztržila zmago s 132:129. Pelikani so vpisali sedmi zaporedni poraz.