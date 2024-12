Ljubljana, 23. decembra - Novinarska konferenca Inštituta 8. marec, na kateri bodo spregovorili o enem milijonu zbranih podpisov za njihovo Evropsko državljansko pobudo My Voice, My Choice za varen in dostopen splav, bo danes ob 11. uri pred državnim zborom, so sporočili iz Inštituta 8. marec.