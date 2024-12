Kralji s Kopitarjem praznih rok tudi v Washingtonu

Washington, 23. decembra - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so v severnoameriški ligi NHL ostali praznih rok tudi v Washingtonu, na zadnji tekmi pred prazničnim premorom. Domači Capitals so zmagali s 3:1, potem ko je dvakrat zadel Belorus Aljaksej Protas. Z zmago so se prestolniki spet povzpeli na vrh vzhodne konference.