Liverpool spet povečal prednost na lestvici

London, 22. decembra - Nogometaši Liverpoola, vodilna ekipa angleškega prvenstva, so v 17. krogu po všečni predstavi v Londonu s teniških 6:3 premagali Tottenham in s tem na lestvici še povečali prednost pred najbližjim zasledovalcem. S tekmo manj so zdaj štiri točke pred Chelseajem, ki je tokrat v gosteh le remiziral z Liverpoolovim mestnim tekmecem Evertonom.