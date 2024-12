Izidi veleslaloma v Alta Badii (2)

* Izidi, finale: 1. Marco Odermatt (Švi) 2:31,45 1:16,27 1:15,18 2. Leo Anguenot (Fra) 2:32,30 +0,85 1:16,92 1:15,38 3. Alexander Steen Olsen (Nor) 2:32,33 +0,88 1:16,13 1:16,20 4. Filip Zubčić (Hrv) 2:32,38 +0,93 1:16,08 1:16,30 5. Timon Haugan (Nor) 2:32,48 +1,03 1:16,52 1:15,96 6. Atle Lie McGrath (Nor) 2:32,70 +1,25 1:16,80 1:15,90 7. Žan Kranjec (Slo) 2:33,17 +1,72 1:16,88 1:16,29 8. Alex Vinatzer (Ita) 2:33,39 +1,94 1:18,12 1:15,27 9. Henrik Kristoffersen (Nor) 2:33,44 +1,99 1:16,37 1:17,07 10. Thibaut Favrot (Fra) 2:33,56 +2,11 1:18,38 1:15,18 ... * Seštevek, skupno, moški (po 11 tekmah od 38): 1. Marco Odermatt (Švi) 540 točk 2. Henrik Kristoffersen (Nor) 419 3. Atle Lie McGrath (Nor) 322 4. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 239 5. Alexander Steen Olsen (Nor) 237 ... 9. Žan Kranjec (Slo) 168 28. Miha Hrobat (Slo) 91 54. Martin Čater (Slo) 47 - veleslalom (4/9): 1. Marco Odermatt (Švi) 200 2. Henrik Kristoffersen (Nor) 199 3. Alexander Steen Olsen (Nor) 189 4. Žan Kranjec (Slo) 168 ...