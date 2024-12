Finski premier po vrhu sever-jug: Evropa mora zavarovati svoje meje

Helsinki, 22. decembra - Finski premier Petteri Orpo, ki je od sobote na Laponskem gostil vrh sever-jug o varnosti in priseljevanju, je danes dejal, da Rusija predstavlja "trajno in nevarno grožnjo" Evropski uniji ter poudaril potrebo po povečanju izdatkov za obrambo in podporo Ukrajini. Evropa mora zavarovati svoje meje, je poudaril.