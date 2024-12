Obilno bo snežilo na Notranjskem in Kočevskem, prihodnje dni močan veter

Ljubljana, 22. decembra - Zvečer in ponoči bo Slovenijo prešla vremenska fronta. Padavine bodo zajele vso Slovenijo, glavnino padavin pa vremenoslovci pričakujejo v južni polovici Slovenije. Sneženje bo najobilnejše na Notranjskem in Kočevskem, morda tudi na Dolenjskem, napoveduje Arso. V torek in sredo bo zelo vetrovno. Izdanih je več oranžnih vremenskih opozoril.