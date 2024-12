Superveleslalom v St. Moritzu odpihnila veter in megla

St. Moritz, 22. decembra - Ženski superveleslalom za svetovni pokal, ki bi moral biti danes na sporedu z začetkom ob 11. uri v St. Moritzu v Švici, so najprej prestavili in nato odpovedali zaradi slabe vidljivosti in vetra na progi Corviglia, so sporočili iz Mednarodne smučarske zveze (Fis). Začetek superveleslaloma so dvakrat prestavili, a se vreme ni izboljšalo.