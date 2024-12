Celjankam deseta zaporedna zmaga

Kranj, 22. decembra - Košarkarice v prvi slovenski ženski ligi so se v soboto še zadnjič v letu 2024 srečale na parketu. V Kranju so se proti domačinkam pomerile gostje iz Celja. Celjanke so ohranile zmagoviti niz in vpisale še deseto zaporedno zmago. Košarkarice iz knežjega mesta ne poznajo poraza. Na tekmi 12. kroga so slavile z 49 točkami razlike (93:44).