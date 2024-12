Papež obsodil napade na otroke v Gazi

Vatikan/Tel Aviv, 22. decembra - Papež Frančišek je v soboto opozoril na uničujoče posledice vojne v Gazi in izrazil globoko žalost zaradi bombardiranja otrok. "To je okrutnost, to ni vojna. To želim povedati, ker se dotakne srca," je dejal. Izrael se je na njegove besede ostro odzval in jih označil za razočaranje.