Osumljenec za napad na božični sejem v Magdeburgu obtožen petkratnega umora

Magdeburg, 22. decembra - Nemške oblasti so moškega, ki je v petek zvečer na božičnem sejmu v Magdeburgu z avtom zapeljal v množico in pri tem ubil pet ljudi, 200 pa jih ranil, obtožile petih umorov in večkratnih poskusov umora, je danes sporočila policija. V soboto zvečer so ga privedli pred sodnika, preiskava napada se nadaljuje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.