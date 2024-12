Calcit z zmago nad Krko potrdil tretje mesto

Ljubljana, 21. decembra - Vse tekme zadnjega, 14. kroga prvega dela moškega državnega prvenstva so se končale z zmago domačinov s 3:0. Presenečenj ni bilo, najpomembnejšo zmago pa so zabeležili igralci Calcita, ki so premagali Krko, s tem potrdili tretje mesto, Novomeščane pa pahnili na peto, z zmago nad Fužinarjem jih je namreč prehitel tudi i-Vent Maribor.