Koprčanke tretje, Šempetranke četrte po prvem delu 1. Dol

Ljubljana, 21. decembra - Pred zadnjim krogom prvega dela ženskega državnega odbojkarskega prvenstva še ni bilo jasno, kako se bodo pred tekmovanjem v modri skupini razvrstile ekipe od tretjega do petega mesta. Tretje so potrdile igralke Luke Kopra, ki so gladko premagale Grosuplje, četrto pa igralke Sip Šempetra, te so bile v neposrednem obračunu boljše od Gen-I Volleyja.