Arsenal zanesljiv v mestnem dvoboju

London, 21. decembra - Nogometaši Arsenala so v 17. kroga angleškega prvenstva zabeležili deveto zmago, s katero so potrdili tretje mesto na prvenstveni lestvici. Zanesljivo so dobili londonski obračun proti Crystal Palaceu, zmagali so 5:1. V polju sta bili ekipi večji del tekme dokaj izenačeni, so pa bili gosti precej bolj učinkoviti.