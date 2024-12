Cityju ne gre in ne gre

London, 21. decembra - Nogometaši Manchester Cityja so svoje navijače razočarali tudi v 17. krogu državnega prvenstva. Na gostovanju v Birminghamu so z 1:2 izgubili proti Aston Villi, kar je bil že njihov deveti poraz na zadnjih 12 tekmah v vseh tekmovanjih, v tem obdobju so le enkrat zmagali. Posledično so izgubili še eno mesto na lestvici, zdaj so šesti.