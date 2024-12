Davos, 21. decembra - Slovenski deskarji na snegu na paralelnem slalomu v Davosu niso prišli do odmevnih dosežkov. Žan Košir in Gloria Kotnik sta se sicer uvrstila v izločilne boje, toda izgubila že prva obračuna v osmini finala in se morala zadovoljiti s 15. oziroma 13. mestom.