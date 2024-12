Celje, 21. decembra - Hokejisti RST Pellet Celja so s porazom začeli božično-novoletni zgoščen spored v alpski ligi. Pred domačimi gledalci so morali po streljanju kazenskih strelov priznati premoč vodilni ekipi tekmovanja Zell am Seeju, ki je slavila s 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0).