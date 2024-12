V Franciji na omrežje priključili 57. jedrski reaktor, najmočnejši do zdaj

Le Havre, 21. decembra - V Franciji so na elektroenergetsko omrežje priključili tretji jedrski reaktor v nuklearki Flamanville na severozahodu države. Gre za 57. jedrski reaktor v državi, z močjo 1600 megavatov (MW) pa je tudi najmočnejši do zdaj. Priključili so ga z 12-letno zamudo glede na prvotne načrte, stroški gradnje reaktorja pa so se početverili.