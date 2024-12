Ukrajina in Rusija izmenjali božična darila za vojne ujetnike

Kijev/Moskva, 21. decembra - Varuha človekovih pravic Ukrajine in Rusije, Dmitro Lubinec in Tatjana Moskalkova sta si na srečanju v Belorusiji izmenjala pisma in božična darila za vojne ujetnike, sta oba potrdila v petek. Izmenjava daril in pisem je bila povezana tudi s predajo več kot 500 trupel ukrajinskih vojakov iz Rusije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.