Ob začetku praznikov povečan promet na avtocestah

Ljubljana, 21. decembra - Napovedi, da bo ob uvodu v božično-novoletne praznike in zaradi začetka počitnic v Avstriji, Italiji, Nemčiji, Švici in nekaterih drugih državah ta konec tedna promet na slovenskih avtocestah povečan, se uresničujejo. Do zastojev prihaja na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti pred Ljubljano, zaradi nesreče tudi na dolenjski avtocesti.