Policisti po večmesečni preiskavi zasegli večjo količino prepovedanih drog in pridržali štiri ljudi

Maribor, 21. decembra - Mariborski policisti so po večmesečni kriminalistični preiskavi zasegli večjo količino različnih prepovedanih drog, med drugim približno 17 kilogramov MDMA v kristalih, 4,5 kilograma konopljinih vršičkov, 10 kilogramov amfetamina in 7000 tablet ecstasyja. Pridržali so tri 23-letne državljane Slovenije in 24-letno tujo državljanko, so sporočili.