Ob začetku praznikov povečan promet na avtocestah

Ljubljana, 21. decembra - Napovedi Darsa, da je ob uvodu v božično-novoletne praznike in zaradi začetka počitnic v Avstriji, Italiji, Nemčiji, Švici in nekaterih drugih državah ta konec tedna pričakovati povečan promet na slovenskih avtocestah, se uresničujejo. Do zastojev prihaja predvsem na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti pred Ljubljano.