Iz sveta obsodbe napada v Magdeburgu in izrazi sožalja

Bruselj/Washington/Rijad, 21. decembra - Iz sveta se vrstijo obsodbe petkovega smrtonosnega napada na božičnem sejmu v nemškem Magdeburgu, ki je terjal najmanj štiri življenja in več deset ranjenih. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ga je označila za strahopetno dejanje, pretresenost in sožalje pa so med drugim izrazili v Parizu, Londonu in Washingtonu.