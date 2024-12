Osnutek predloga novega zakona o varovanju kulturne dediščine v javni obravnavi

Ljubljana, 21. decembra - Ministrstvo za kulturo je pripravilo osnutek predloga novega zakona o varovanju kulturne dediščine. Kot so zapisali, bo novi zakon zagotavljal sodobnejši, bolj dostopen in trajnostno naravnan okvir za varovanje kulturne dediščine. Osnutek, objavljen na portalu eDemokracija, je v javni obravnavi do vključno 31. januarja.